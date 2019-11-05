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В Киеве авто сбило девушку, которая посреди дороги вышла из такси

Комментариев: 2
В столице девушка вышла из такси, перешла дорогу в неположенном месте и попала под колеса другого автомобиля.
У пострадавшей перелом ноги и повреждена рука
У пострадавшей перелом ноги и повреждена рука
кадр из видео

В Киеве на улице Натальи Ужвий, 12, девушка угодила под колеса автомобиля. Видео инцидента с камеры наружного наблюдения выложил портал Dtp.kiev.ua.

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“Девушка вышла из такси и, решив, что все ей должны уступить дорогу, прокатилась на капоте. Предварительно перелом ноги и повреждена рука, увезла скорая помощь“, - говорится в сообщении.

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На видео видно, как девушка с пакетом в руках выходит из такси Uklon в неположенном месте и начинает переходить дорогу, тоже в неположенном месте.

К счастью, автомобиль, который сбил девушку, двигался не быстро и успел максимально сбавить скорость перед столкновением.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ДТП автомобиль разорвало на части: один человек погиб.

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Теги: Киев, ДТП, Пешеходы, видео, авария, такси, пешеход
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    05.11.2019, 14:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Женщина на дороге как звезда. Ты ее видишь, а она тебя - нет.
Boxerogos    05.11.2019, 13:19
Оценка:  +3
Boxerogos
Это называется МГНОВЕННАЯ КАРМА.Жаль что этой дуре голову её пустую не переехали.
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