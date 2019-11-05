Ткаченко уверяет, он этот дом арендует.

Ткаченко перебрался на Труханов после расследования о незаконности застройки – СМИ

Ткаченко перебрался на Труханов после расследования о незаконности застройки – СМИ

Народный депутат и бывший руководитель 1+1 Медиа Александр Ткаченко заселился в незадекларированном особняке на Трухановом острове после того, как телеканал 1+1 показал расследование о незаконности застройки там. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Труханов остров - рекреационная зона в столице, где жилищное строительство запрещено. Земельный участок, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО Учебно-спортивный коммерческий клуб Украина. Землю город передавал под спортивную базу.

В 2015 году журналисты канала 1+1 сделали серию материалов о незаконном строительстве на Трухановом острове, в том числе - и о нецелевом использовании этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковала подобные фотографии регулярно.

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По документам это имение не является жилым объектом, а значится "административным зданием". Здание находится в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы Инэко и совладельца ООО Учебно-спортивный клуб Украина. Копылов подтвердил, что именно он сдает дом Ткаченко в аренду.

Сам нардеп не внес в декларацию информацию о доме или расходах на его аренду.

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Ткаченко уверяет - арендует помещение только с весны 2019 года, а поэтому ведомости в электронной декларации появятся только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.

Напомним, Верховная Рада 17 октября приняла новый закон О предупреждении коррупции.

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