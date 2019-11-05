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"Домыслы": Ткаченко прокомментировал расследование о доме на Трухановом

Комментариев: 1
Александр Ткаченко убеждает, дом на Трухановом острове он арендовал в 2019 году.
Нардеп Александр Ткаченко
Нардеп Александр Ткаченко
Фейсбук

Бывший директор холдинга 1+1 Александр Ткаченко прокомментировал журналистское расследование о доме на Трухановом острове. По данным расследования, он уже несколько лет с семьей проживает в этом доме, несмотря на то, что остров – реакционная зона. Об этом сообщает Лига.

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“Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове: гостил там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового“, - заявил он. 

Напомним, СМИ сообщали о том, что Ткаченко перебрался на Труханов после расследования о незаконности застройки.

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Теги: Александр Ткаченко, Труханов остров, расследование
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    05.11.2019, 14:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я плакаль!

"Александр Ткаченко убеждает, дом ..."

"остров – реакционная зона."

"бывал на Трухановом острове: гостил там"

Пользовался благами бесплатно? Использовал незаконное имущество? Статью найдем, была бы шея.
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