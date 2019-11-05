Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры

По инциденту назначена судебно-медицинская экспертиза.

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В Киеве сотрудник местной прокуратуры №7 избил посетителя правоохранительного учреждения.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

18 сентября Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры.

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После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице. В настоящее время в указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

Как сообщалось 2 ноября, в ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя.

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