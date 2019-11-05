Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевский прокурор избил посетителя прокуратуры

Комментариев: 1
По инциденту назначена судебно-медицинская экспертиза.
ГБР проверяет обстоятельства происшествия
ГБР проверяет обстоятельства происшествия
Прокуратура міста Києва / Facebook

Читай также: Под Житомиром молотком избили депутата: фото 18+

В Киеве сотрудник местной прокуратуры №7 избил посетителя правоохранительного учреждения.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

18 сентября Госбюро расследований открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 17 сентября примерно в 14:40 посетитель, находясь в помещении Киевской местной прокуратуры № 7, что по адресу: Киев, ул. Константиновская, 19 б, получил телесные повреждения от работника прокуратуры.

Читай также: Появились подробности жестокого избиения в Ирпене

После этого, с 17 по 24 сентября, потерпевший находился на стационарном лечении в больнице. В настоящее время в указанном деле назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений.

Как сообщалось 2 ноября, в ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: прокурор, Киев, избиение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    05.11.2019, 16:34
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Да ерунда! Это издержки правовой реформы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь