В последствии ЧП образовалась пробка.

Информации о пострадавших нет Скриншот

В Киеве улицу Саксаганского залило Кипятком. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Асфальт поплавился как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте. Перекрёсток Саксаганского и Шота Руставели“ - говорится в сообщении.

В ДТП.Киев сообщают об еще одном автомобиле, который попал в провал.

В результате провала образовался провал, в который и попал автомобиль Скриншот

“Видео с места прорыва и потопа в Киеве на Саксаганского. Искренне жаль водителя пострадавшего автомобиля“ - говорится в сообщении.

Интересно кто будет компенсировать ущерб - отметили в паблике

Ранее мы писали о том, как украинцу получить компенсацию за "авто-утопленника".

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