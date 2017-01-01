Появились новые фото со строительства метро на Виноградарь
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“...работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты“, - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
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“Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций - Мостицкая и Проспект правды. Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час“, - сказал Кличко.
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