Появились новые фото со строительства метро на Виноградарь

Работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты.

В пресс-службе Киевского горсовета 5 ноября показали, как идет строительство метро на столичный Виноградарь, в частности удлинение Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций – Мостицкая и Проспект правды. Читай также: В Киеве хотят построить наземное метро — Криклий “...работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты“, - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Так, по договору между городом и главным подрядчиком - ПАО Киевметрострой - стоимость обойдется бюджету столицы почти в 6 миллиардов гривен.

В настоящий момент деньги на выполнение работ и приобретение специфического оборудования - более двух с половиной миллиардов гривен, уже оплачены. Читай также: Работник метро спас пассажира за секунду до гибели “Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций - Мостицкая и Проспект правды. Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час“, - сказал Кличко.

При этом, как отмечается, на сегодня уже закончены демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена - за станцией Сырец.

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