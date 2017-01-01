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Строительство метро на Виноградарь: фоторепортаж

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Работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты.
В 2021 году уже откроют первые станции
В 2021 году уже откроют первые станции
пресс-служба КГГА
В пресс-службе Киевского горсовета 5 ноября показали, как идет строительство метро на столичный Виноградарь, в частности удлинение Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций – Мостицкая и Проспект правды.
 
 
"...работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты", - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
 
Так, по договору между городом и главным подрядчиком - ПАО Киевметрострой - стоимость обойдется бюджету столицы почти в 6 миллиардов гривен. 
 
В настоящий момент деньги на выполнение работ и приобретение специфического оборудования - более двух с половиной миллиардов гривен, уже оплачены.
 
"Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций - Мостицкая и Проспект правды. Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час", - сказал Кличко.
 
При этом, как отмечается, на сегодня уже закончены демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена - за станцией Сырец.
 
 
Напомним, в киевском метрополитене сообщили, сколько еще будут действовать жетоны.

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Теги: метро, КГГА, владимир кличко, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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