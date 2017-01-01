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Кличко уволил известного музыканта с поста своего советника

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Другим документом киевский глава освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса, который уже стал советником президента.
Кличко уволил ряд советников
Кличко уволил ряд советников
kyivcity.gov.ua
Столичный мэр Виталий Кличко уволил с должности своего советника известного украинского музыканта, лидера группы Вопли Видоплясова Олега Скрипку, говорится 1 ноября в пресс-центре КГГА.
 
Скрипка до этого дня был советником столичного мэра по вопросам культуры.
 
Кроме него, согласно тексту документа, уволены еще ряд советников Кличко: Карл Волох, Леся Дутка, Николай Колесник и Андрей Черевко. Другим документом Кличко освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса. 
 
24 июня Лероса своим внештатным советником назначил президент Владимир Зеленский. 
 
Напомним, киевляне практически поровну разделились в вопросе того, правильно или неправильно идут дела в столице, однако тех, кто доволен мэром Виталием Кличко, немного больше, чем недовольных.
 
Ранее Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможной госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями. 

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Теги: КГГА, Олег Скрипка, советник, Виталий Кличко
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Источник: korrespondent.net

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