Кличко уволил известного музыканта с поста своего советника

Другим документом киевский глава освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса, который уже стал советником президента.

Столичный мэр Виталий Кличко уволил с должности своего советника известного украинского музыканта, лидера группы Вопли Видоплясова Олега Скрипку, говорится 1 ноября в пресс-центре КГГА.

Скрипка до этого дня был советником столичного мэра по вопросам культуры.

Кроме него, согласно тексту документа, уволены еще ряд советников Кличко: Карл Волох, Леся Дутка, Николай Колесник и Андрей Черевко. Другим документом Кличко освободил от исполнения обязанностей своего советника Гео Лероса.

24 июня Лероса своим внештатным советником назначил президент Владимир Зеленский.

Напомним, киевляне практически поровну разделились в вопросе того, правильно или неправильно идут дела в столице, однако тех, кто доволен мэром Виталием Кличко, немного больше, чем недовольных.

Ранее Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможной госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями.

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