Суд закрыл дело об аресте Гостиного двора

Прокурор отказался от своей апелляционной жалобы, в связи с чем апелляционный суд закрыл дело об аресте здания.

Киевский апелляционный суд по итогам заседания во вторник, 5 ноября, закрыл дело об аресте Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Суд постановил закрыть дело в связи с тем, что прокурор отказался от своей апелляционной жалобы", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что теперь дело за Кабмином – передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность для его реставрации.

Как известно, Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

А 20 сентября 2012 года Киевсовет передал Укрреставрации в аренду на пять лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение вызвало стихийную акцию за сохранение здания Гостиного двора.

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры Гостиный двор.

ФГИ обратилось в Хозсуд Киева с иском о расторжении договора аренды. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Прокуратура Киева внесла апелляционную жалобу на это решение, которая была удовлетворена в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

В 2011 году в Киеве началось мощное движение за сохранение Гостиного двора. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года Укрреставрация согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.

В феврале 2018 года суд вернул Гостиный двор в собственность государства.

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