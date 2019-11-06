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Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов

Комментариев: 3
Спикер призвал помнить этот день.
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Фейсбук

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“В этот день 1943 года Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!“ – отметил он.

Обращение спикера Разумкова к гражданам
Обращение спикера Разумкова к гражданам
Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украине вернут похищенную нацистами картину. Во время Второй мировой войны полотно “Влюбленная пара“ нацисты вывезли из музея Ханенко.

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Теги: Разумков, освобождение Киева
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Комментариев (3)
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Мыкола    06.11.2019, 13:00
Оценка:  0
Мыкола
И что важное : хороших и разумных людей в Киеве значительно больше, чем этой нечисти, только они никак не могут организоваться. Отсюда распорошенность протестов
Хулиганка*    06.11.2019, 12:37
Оценка:  0
Хулиганка*
Спасибо!!!!
Гордимся нашими дедами!
А вот мы пока еще не освободили Киев от нацистской нечисти.
Путин_xyйло    06.11.2019, 12:46
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Если считать таких как ты, - то да!
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