Спикер призвал помнить этот день.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“В этот день 1943 года Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!“ – отметил он.

Обращение спикера Разумкова к гражданам Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украине вернут похищенную нацистами картину. Во время Второй мировой войны полотно “Влюбленная пара“ нацисты вывезли из музея Ханенко.

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