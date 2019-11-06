Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов
Спикер призвал помнить этот день.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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“В этот день 1943 года Киев был освобожден от фашистских захватчиков. Эта победа досталась ценой больших потерь и страданий, но она принесла свободу и вернула киевлянам родной город. Помним и благодарим!“ – отметил он.
Ранее сообщалось о том, что Украине вернут похищенную нацистами картину. Во время Второй мировой войны полотно “Влюбленная пара“ нацисты вывезли из музея Ханенко.
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А вот мы пока еще не освободили Киев от нацистской нечисти.