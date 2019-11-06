В Киеве задержана ветеран АТО с позывным "Пума" - соцсети

Воевавшая на Донбассе Ирина Грищенко - супруга киборга, которого обвиняют в покушении на убийство.

6 ноября в Печерском суде может состояться заседание по поводу избрания меры Инне Грищенко facebook.com/Krasnov.Stanislav

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В Киеве задержали известную ветерана АТО Инну Грищенко, которая воевала на Донбассе в составе ДУК “Правый сектор“ под позывным “Пума“ и у которой в конце сентября прошли обыски.

Об этом сообщил лидер общественного корпуса Азов-Крым Станислав Краснов в своем Facebook.

“Арестовали Пуму - Инну Грищенко. Ничего не понятно - что, и за что. Совсем недавно в Одессе арестовали Влада Грищенко, ее мужа, которого хотят перевезти из Ивано-Франковска в Киев“, - написал Краснов.

По его словам, в среду, 6 ноября, Печерский суд будет избирать ей меру пресечения.

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Напомним, что Влада Грищенко задержали по делу покушения на бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область). Тогда его супруга проходила по делу как свидетель. Теперь – как подозреваемая, уточняет Апостроф.

Кроме того, в Киеве произошел обыск Pizza Veterano, на Софиевской, 8, которую основали ветераны АТО.

Также ситуацию в соцсети прокомментировал известный ветеран АТО, один из основателей этого заведения Леонид Остальцев (также основатель холдинга Veterano Group). Он рассказал, что у его помощника Дмитрия Терещенко также произошли обыски.

Терещенко, якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове в 2018 году, за которое в сентябре 2019 задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным Буча. Владислав является супругом Инны, она три года назад работала в одном из заведений Veterano Group.

Стоит отметить, в холдинг Veterano Group входит ряд заведений: пиццерия Pizza Veterano, ресторан Veterano Resto, сеть кофеен Veterano Coffee, выпечка Veterano Brownie, охранная фирма Veterano Guard, а также такси Veterano Cab.

Как сообщалось, в сентябре 2018 в Киеве убили известного крымского волонтера.