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КГГА запретила въезд грузовиков в Киев в час-пик

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Утром и вечером грузовикам придется ожидать, пока киевляне разъедутся по работам/домам.
КГГА запретила въезд грузовиков в Киев в час-пик
КГГА запретила въезд грузовиков в Киев в час-пик
depositphotos.com

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С четверга, 7 ноября, Киевская городская администрация ограничила въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в пределы города Киева с 7 до 10 утра и вечером с 17 до 20 часов. Сначала ограничение внедрят на въезде в столицу со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах, сообщает пресс-служба КГГА.

Речь идет о том, что в часы пик - вечер и утро, - мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры, - рассказал начальник Управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля.

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По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры столичной администрации Дмитрия Рахматуллина, это решение повысит пропускную способность улиц и снизит количество пробок, что в свою очередь благотворно скажется на экологической ситуации в Киеве.

Напомним, в сентябре КГГА уже вводила запрет на въезд в город грузовиков по утрам со стороны Борисполя. Так городские власти намерены бороться с пробками и загрязнением воздуха.

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Теги: КГГА, грузовой транспорт, въезд в Киев, час пик
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