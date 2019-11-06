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Позывной "Пума": Суд арестовал на 2 месяца ветерана АТО Инну Грищенко

Комментариев: 1
Стали известны новые подробности.
На заседании суда “Пума“ держалась “на высоте“
На заседании суда “Пума“ держалась “на высоте“
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Печерский суд Киева 6 ноября избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток ветерану АТО Инне Грищенко, воевавшей под позывным “Пума“.

Об этом сообщает журналист и блогер Назар Приходько на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании суда “Пума“ держалась “на высоте“. Также он опубликовал фото задержанной.

Инну подозревают в причастности к покушению на бизнесмена
Инну подозревают в причастности к покушению на бизнесмена
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Как сообщалось 6 ноября, в Киеве задержали известную ветерана АТО Инну Грищенко, которая воевала на Донбассе в составе ДУК “Правый сектор“ под позывным “Пума“ и у которой в конце сентября прошли обыски.

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Напомним, до этого был задержан в Одессе по делу покушения на бизнесмена ее муж Влад Грищенко. Тогда его супруга проходила по делу как свидетель, а теперь - как подозреваемая.

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Теги: ветеран АТО, задержали, Киев, арест, Пума
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Комментариев (1)
Krekk    06.11.2019, 17:10
Оценка:  -2
Krekk
Она же захыщала Украину в ПС! Теперь имеет право убивать, грабить и даже насиловать кого хочет и когда хочет. За что арестовывать?
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