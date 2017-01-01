Стало известно, как идет ремонт на месте вчерашнего провала на Саксаганского

Пострадавших нет. В зону провала попал автомобиль, который был эвакуирован.

В Киеве по улице Саксаганского 22 продолжаются ремонтные работы магистрального трубопровода. Напомним, вчера здесь произошла авария, в результате которой образовался провал, а улицу залило кипятком. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго.

Читай также: В Киеве улицу Саксаганского залило кипятком

“На месте продолжают работать бригады. Устранение аварии займет несколько дней, так как в зоне проведения работ расположены смежные коммуникации. В частности, тепловые сети в двух местах пересекают электрические кабели 110000 вольт и ливневая канализация (коллектор), линии связи, а также контактная линия троллейбуса“ – говорится в сообщении.

Читай также: В Киеве кипятком затопило улицу

“Это существенно усложняет работу специалистов, ведь не дает возможности в полную силу использовать спецтехнику. Работникам приходится выполнять много работ вручную“ – отметили в Киевтеплоэнерго.

Завершение работ с восстановлением асфальтового покрытия планируется 8 ноября

Ранее мы писали о том, как украинцу получить компенсацию за “авто-утопленника“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram