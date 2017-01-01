Стало извесно, где киевляне смогут написать диктант национального единства

Мероприятие пройдет в Колонном зале КГГА.

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В Киеве желающие смогут написать Всеукраинский диктант национального единства 8 ноября в в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“8 ноября в 10:30 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится девятнадцатый Всеукраинский диктант национального единства“, - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что написать диктант могут все желающие. Для этого нужно прийти по адресу ул. Крещатик, 36, Колонный зал КГГА.

Как сообщалось, в 2012 году диктант национального единства без ошибок написали только двое из 15 тысяч участников.

Напомним, также на День Независимости 2018 житомирчане провели массовый диктант по украинскому языку.

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