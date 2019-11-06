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В Киеве МАЗ без тормозов протаранил девять авто

Комментариев: 3
Грузовик смял около девяти легковушек, после чего остановился, врезавшись в другой грузовик, движение сильно затреднено.

В Киеве в районе станции метро Черниговская вечроем в среду, 6 ноября, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Информатор на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ДТП случилось на улице Братиславской в сторону станции метро Черноговская. По предварительной информации, у грузовика МАЗ отказали тормоза, после чего он протаранил около девяти авто, после чего остановился, врезавшись в другой грузовик.

При этом жертв и серьезно пострадавших в аварии нет.

Тем временем Киев Оперативный сообщает о том, что из-за аварии движение серьезно затруднено.

Ранее сообщалось, что под Киевом автобус с пассажирами развалил грузовик. Сонный водитель автобуса, в котором находились 32 пассажира, совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes.

А в Днепре авто врезалось в маршрутку, пострадало семь человек.

 

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Теги: Киев, ДТП, тормоза, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    06.11.2019, 21:54
Оценка:  -1
Boxerogos
А хули удивляться,ведь за рулём этого МАЗа был Путин!)))))))))))))))))))
МаксимУм    06.11.2019, 22:15
Оценка:  0
МаксимУм
То что путин пи д ар никто не спорит...
Boxerogos    06.11.2019, 22:19
Оценка:  0
Boxerogos
Тебе грех не поверить.Ведь он тебя многократно педрил на износ.)))))))))))))))
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