В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в автомобиль

Правоохранители ввели оперативный план "Перехват" для поиска злоумышленника.

В Киеве в Мерседес бросили взрывчатку Нацполіція

На Житомирской трассе в Киеве вечером, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу авто. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу авто взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", - говорится в сообщении.

В результате взрыва задело также около 5 машин, которые стояли на светофоре на красный свет.

На месте работают спасатели, четыре машины скорой помощи и очень много полиции. Введен оперативный план "Перехват".

Позже в полиции сообщили, что по предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. Также в интернете появился момент подрыва авто.

На месте взрыва работают правоохранители.

Издание Обозреватель сообщает, что машина принадлежала российско-украинскому бизнесмену, директору крупной фармацевтической компании Игорю Сало. Взрывчатку установили на крыше с целью убить Сало.

Начальнику охраны бизнесмена взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, однако о их состоянии пока ничего не известно.

Ранее патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку.

В Киеве спецназ задержал мужчину с арсеналом оружия

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet