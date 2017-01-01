Стрельба в Киеве: раненый соседом адвокат выжил, ему нужна кровь

Адвокат Бугаев выжил после стрельбы.

Жуткая стрельба между соседями в Святошинском районе Киева обрела новые детали. Адвокат Николай Бугаев выжил после ранения и сейчас ему нужно срочное переливание крови.

Читай также: Стрельба в Харькове: подозреваемый сбежал в Россию

Об этом сообщает Страна.

К слову, в адвоката стрелял его сосед-должник. Подстреленный Бугаев жив. Длительное время он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Врачи сообщили, что мужчина в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет.

Читай также: В Днепре студент выстрелил в голову 17-летней девушке

Между тем, адвокат в результате ранения потерял много крови. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови.

Напомним, в Киеве мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов. Два жильца создали крупный долг за отопление и электричество, из-за чего страдали остальные жильцы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram