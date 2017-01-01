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Стрельба в Киеве: раненый соседом адвокат выжил, ему нужна кровь

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Адвокат Бугаев выжил после стрельбы.
Фото с места стрельбы
Фото с места стрельбы
Информатор

Жуткая стрельба между соседями в Святошинском районе Киева обрела новые детали. Адвокат Николай Бугаев выжил после ранения и сейчас ему нужно срочное переливание крови.

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Об этом сообщает Страна.

К слову, в адвоката стрелял его сосед-должник. Подстреленный Бугаев жив. Длительное время он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Врачи сообщили, что мужчина в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. 

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Между тем, адвокат в результате ранения потерял много крови. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови. 

Напомним, в Киеве мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов. Два жильца создали крупный долг за отопление и электричество, из-за чего страдали остальные жильцы.

 

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Теги: стрельба, Киев, Бугаев, коммуналка
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