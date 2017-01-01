Киевлянин задолжал за коммуналку 1 млн грн и расстрелял соседей

Стали известны новые подробности об обстоятельствах стрельбы в Святошинском районе столицы.

Святошинском районе Киева 6 ноября местный житель выстрелил в своего соседа. Журналисты выяснили у жителей дома подробности конфликта.

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Как стало известно “Стране“ со слов местных жителей, мужчина по имени Алексей Берестецкий несколько лет не платит за коммуналку. У него накопился долг на услуги ЖКХ в размере около миллиона гривен.

Недавно Берестецкий подключился к общему стояку, и весь дом фактически платил за него. На днях в многоэтажке произошло перенапряжение, выбило электричество. Мастер выяснил, что причина - то самое незаконное подключение.

Жители дома отключили должника от общего стояка, а на щитовую повесили замок. Однако Алексей срезал замок и подключился вновь.

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Вчера вечером соседи пришли к нему выяснять обстоятельства случившегося, однако Берестецкий открыл огонь по одному из мужчин. Он госпитализирован в больницу. А неплательщик забаррикадировался к квартире. Полиции удалось попасть в его жилье, он задержан.

Как рассказали журналистам соседи, Алексей Берестецкий не является военным, но козырял своими справками об инвалидности (жильцы предполагают, что среди них могут быть и заключения медиков о психическом расстройстве). Откуда у инвалида могло быть оружие - неизвестно.

На странице Алексея Берестецкого в Facebook информации немного. Мужчина указывает, что он родом из Луганска. А также, что с 10 апреля 2018 года работает главой правления в Центре социальной интеграции инвалидов “Благо“, четкой информации об этой структуре в Интернете найти не удалось.

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Как сообщалось 7 ноября, в Киеве мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов.

Раненый соседом адвокат Николай Бугаев выжил и сейчас ему нужно срочное переливание крови.

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