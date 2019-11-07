В Киеве задержали "титушек", пытавшихся захватить общежитие - КГГА

Люди одетые в камуфляж насильно хотели выселить жильцов из здания.

Здание аварийное, жильцам давно предлагают переселиться в общежитие на улице Туполева Скриншот

В Киеве задержали лиц, пытавшихся насильно выселить людей из общежития, расположенного на улице Полевой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

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"Мне только что позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой - задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию. Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежития и его жителям с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем", - подчеркнул Виталий Кличко.

Однако, на заседании Киевсовета первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что здание аварийного общежития на улице Полевой находится в частной собственности. Представители же исполнительной службы, которые приехали сегодня утром выселять жителей, получили решение суда.

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"Это здание давно находится в частной собственности и не находится на балансе города. Но город пытается помочь. Людям давно было предложено переселиться в общежитие на улице Академика Туполева. Неоднократно мы проводили встречи, убеждали людей. Ведь общежитие на Полевой - непригодно для проживания. Там нельзя включить тепло, там большая проблема с электричеством, там просто опасно жить", - отметил Николай Поворозник.

Как сообщалось, 7 ноября в Киеве на улице Полевая произошли столкновения возле скандального общежития.

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