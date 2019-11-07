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В Киеве задержали "титушек", пытавшихся захватить общежитие - КГГА

Комментариев: 7
Люди одетые в камуфляж насильно хотели выселить жильцов из здания.
Здание аварийное, жильцам давно предлагают переселиться в общежитие на улице Туполева
Здание аварийное, жильцам давно предлагают переселиться в общежитие на улице Туполева
Скриншот

В Киеве задержали лиц, пытавшихся насильно выселить людей из общежития, расположенного на улице Полевой.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, передает пресс-служба КГГА.

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"Мне только что позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой - задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию. Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежития и его жителям с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем", - подчеркнул Виталий Кличко.

Однако, на заседании Киевсовета первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что здание аварийного общежития на улице Полевой находится в частной собственности. Представители же исполнительной службы, которые приехали сегодня утром выселять жителей, получили решение суда.

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"Это здание давно находится в частной собственности и не находится на балансе города. Но город пытается помочь. Людям давно было предложено переселиться в общежитие на улице Академика Туполева. Неоднократно мы проводили встречи, убеждали людей. Ведь общежитие на Полевой - непригодно для проживания. Там нельзя включить тепло, там большая проблема с электричеством, там просто опасно жить", - отметил Николай Поворозник.

Как сообщалось, 7 ноября в Киеве на улице Полевая произошли столкновения возле скандального общежития.

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Теги: общежитие, рейдеры, выселение, Киев
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Комментариев (7)
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СтальнаяКрыса    07.11.2019, 18:08
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Жильцов давно пора переселити в другое место, если нет отопления, а электрообеспечение в плохом состоянии. Включат жильцы электро обогреватели года будут морозы и может начаться пожар. Сколько при этом может погибнуть предсказать невозможно.
Via_dolorosa    07.11.2019, 18:02
Оценка:  0
Via_dolorosa
Их надо не задерживать, а валить прицельными выстрелами на поражение; когда такая охота начнётся и сразу будет мин. 15 трупов в след. раз эти подкаченные безмозглые парнишки подумают нужна ли им такая _работа_ А то страна больше напоминает красную зону где правят понятия, а не закон.
П    07.11.2019, 17:19
Оценка:  +2
П
Всем "имиушкам", либо 5 лет заключения, либо контракт ВСУ.
П    07.11.2019, 17:20
Оценка:  +3
П
титушкам
Noblesse_obliger    07.11.2019, 17:24
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Какой шах контракт,только хону топтать!!!
Дром    07.11.2019, 17:24
Оценка:  -1
Дром
Читать умеешь? ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. А товарищи "жильцы" просто и дальше хотят жить в чужом жилье на халяву, пусть и без тепла.
П    07.11.2019, 17:44
Оценка:  +1
П
Дром, просто эти "титушки" уже в конец всех задолбали.
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