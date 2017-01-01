В Киеве зафиксировано два температурных рекорда

В среду в столице было зафиксировано самое высокое на эту дату показание термометра, а также самая высокая среднесуточная температура.

В Киеве было зафиксировано два новых температурных рекорда. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным обсерватории, после полудня 6 ноября столбик термометра поднялся до 19,4 градусов тепла, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году.

"Учитывая высокую дневную температуру воздуха, среднесуточная температура составила 13,5 градусов, что повторило предыдущее рекордное значение температуры воздуха для этого дня того же 2013 года", - отметили в обсерватории.

К слову, осенью этого года в Коеве уже несколько раз были побиты предыдущие температурные рекорды. Несколькоми днями ранее сообщалось, что ночная температура в столице обновила рекорд 1930 года, а дневная - установила два новых рекорда.

А в октябре температура в Киеве побила четыре температурных рекорда.

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