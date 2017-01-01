Киевляне отказывались стоять километровые очереди.

Люди возмущены издевательскими "покращеннями" в столице

Е-билет в Киеве не работал в час пик: Люди "брали метро штурмом"

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Е-билет в Киеве не работал в час пик: Люди "брали метро штурмом"

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Сегодня, 8 ноября утром, стало известно, что в Киеве временно не работает система электронного билета.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

Так, сообщалось, что оператор КП “ГИВЦ“ занимается решением вопроса. Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.

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“Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства“, - говорится в сообщении.

О причинах прекращения работы системы на данный момент не сообщается.

В комментариях под сообщением пресс-службы Метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение “улучшениями“ работы столичного транспорта.

“Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть“, - пишет Калита Ольга.

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“Зашибись! Сначала заставляют купить это “счастье“ за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!“ - рассуждает Irin Zaxik.

“Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции “Героев Днепра“ чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их “покращення“, - пишет Вика Романчук.

Только в начале девятого “оператор КП “ГИВЦ“ возобновил работу системы е-билета“.

Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.

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