Е-билет в Киеве не работал в час пик: Люди "брали метро штурмом"
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Сегодня, 8 ноября утром, стало известно, что в Киеве временно не работает система электронного билета.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.
Так, сообщалось, что оператор КП “ГИВЦ“ занимается решением вопроса. Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.
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“Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства“, - говорится в сообщении.
О причинах прекращения работы системы на данный момент не сообщается.
В комментариях под сообщением пресс-службы Метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение “улучшениями“ работы столичного транспорта.
“Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть“, - пишет Калита Ольга.
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“Зашибись! Сначала заставляют купить это “счастье“ за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!“ - рассуждает Irin Zaxik.
“Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции “Героев Днепра“ чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их “покращення“, - пишет Вика Романчук.
Только в начале девятого “оператор КП “ГИВЦ“ возобновил работу системы е-билета“.
Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.
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