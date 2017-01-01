В СБУ рассказали о причинах сегодняшних обысков в фирме, которую связывают с нардепом Столаром.

Обыски в "Парусе" связаны с хищениями на строительстве окружной дороги ssu.gov.ua

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СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта “Строительство Большой Окружной дороги“. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен, выделенных из бюджета на строительство.

Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия, выявление вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА, - говорится в сообщении.

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в бизнес-центре “Парус“ СБУ проводит обыск в офисе, связанном с нардепом Столаром. Следственные действия в бизнес-центр пришли проводить около 10 человек.

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