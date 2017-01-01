Суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседа

Суд арестовал Алексея Берестецкого на 60 суток. Как оказалось, стрелок не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую.

Кевский суд избрал меру пресечения для Алексея Берестецкого, который расстрелял своего соседа, когда он вместе с другими жителями дома пришел разбираться из-за незаконного подключения, сообщает Страна.

Суд оставил его под стражей на 60 суток без права внесения залога. То есть полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Прокуратура просила оставить Берестецкого под стражей на 60 суток без права залога. Прокурор сказал, что Берестецкий может влиять на свидетелей, к тому же отказался от допроса. Кроме того, он не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую. А в его квартире нашли две единицы оружия.

Адвокат настаивал, чтобы применили альтернативную меру - залог. Он указал, что Берестецкий инвалид, хотя, как оказалось справок, подтверждающих это не было, только заключения врачей.

В комментарии Берестецкий сказал, что намерен обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, в Киеве произошла стрельба в жилом доме на улице Петра Чаадаева, 2а. Мужчина открыл огонь по соседям из-за коммунальных долгов.

Стрельба в Киеве: стали известны новые подробности

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