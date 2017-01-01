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Возле Шулявского моста в Киеве нашли боеприпасы

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На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов.
Недалеко от Шулявского моста нашли склад боеприпасов
Недалеко от Шулявского моста нашли склад боеприпасов
kyivcity.gov.ua

В 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - рассказал Пантелеев.

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта Шулявского моста подорожала и превысила 1 млрд гривен. Ожидается, что работы будут завершены до конца 2019 года.

В Киеве установлен прогон Шулявского моста над проспектом Победы

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Теги: Киев, КГГА, боеприпасы, ГСЧС, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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