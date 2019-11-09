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В Киеве пьяный водитель разгромил девять авто и пытался сбежать

Комментариев: 6
В машине пьяного рома нашли пакет марихуаны, а местные жители сообщили, что в прошлом он занимался сутенерстовм.
Пьяный ром устроил массовое ДТП
Пьяный ром устроил массовое ДТП
kiev.informator.ua

В Киеве на Борщаговке пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Местным жителям удалось задержать злоумышленника, сообщает в субботу, 9 ноября, Информатор.

Происшествие случилось в пятницу, 8 ноября, около 20:30 на улице Семьи Сосниных.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника Honda CR-V. Он начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще восьми автомобилей.

Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После этого пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не дали местные жители, которые схватили водителя и едва не устроили над ним самосуд. Спасли мужчину от разгневанной толпы вовремя прибывшие на место происшествия экипажи патрульной полиции и сразу же надели на него наручники.

Некоторое время спустя, правоохранители обыскали салон внедорожника. Там они обнаружили пакет с травой. Однако мужчина, насколько позволяло его состояние, отрицал, что он принадлежит ему. Местные жители сообщили, что горе-водитель проживает буквально в соседнем доме от места аварии. В прошлом он занимался сутенерством.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Также на месте работали спасатели ГСЧС - из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекали горюче-смазочные материалы, которые нужно было смыть, чтобы они не воспламенились. Детали происшествия и степень вины мужчины, устроившего столь массовую аварию, установит следствие.

 

 

Ранее в Киеве cтолкнулись шесть авто, два водителя сбежали. Участники ДТП долго не могли внятно объяснить правоохранителям, что именно произошло.

Напомним, в сентябре под Киевом столкнулись девять машин, один человек погиб.

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Теги: Киев, ДТП, цыгане, задержание, авто
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 09:24
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Таких п и д е р о в, как ты тоже не стало бы кайдаш х у й д а ш )))
Кайдаш    09.11.2019, 09:19
Оценка:  -1
Кайдаш
Дали бы Гитлеру пожить ещё пару лет - не было бы этой мрази....
VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 09:09
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Так каклов е п а н у т ы х тоже не существует, а они есть вот ты например и таких как ты процентов 90,
Кайдаш    09.11.2019, 09:17
Оценка:  -1
Кайдаш
Речь идёт про цыгана, который брал ьебя в шоколадный глаз неоднократно...
VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 09:25
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Ты свои фантазии каклоеб на меня не переводи, Ромы сейчас в основном е б у т каклов, как в этой новости)))
SEMPENTY    09.11.2019, 08:57
Оценка:  -1
SEMPENTY
Давайте называть вещи своими именами. Ромов не существует, есть цыгане.
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