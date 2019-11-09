В Киеве пьяный водитель разгромил девять авто и пытался сбежать

В машине пьяного рома нашли пакет марихуаны, а местные жители сообщили, что в прошлом он занимался сутенерстовм.

В Киеве на Борщаговке пьяный водитель внедорожника Honda CR-V разбил девять автомобилей и пытался скрыться. Местным жителям удалось задержать злоумышленника, сообщает в субботу, 9 ноября, Информатор.

Происшествие случилось в пятницу, 8 ноября, около 20:30 на улице Семьи Сосниных.

По предварительным данным, 37-летний мужчина ромской национальности, который проживает недалеко от места происшествия, в нетрезвом виде сел за руль внедорожника Honda CR-V. Он начал движение по улице Семьи Сосниных в сторону проспекта Леся Курбаса. Поскольку водитель был сильно пьян, далеко уехать у него не получилось. Сперва он зацепил автомобиль Daewoo Lanos, а уже через 150 метров устроил грандиозное ДТП из еще восьми автомобилей.

Предположительно сперва мужчина ударил стоявшую на обочине Kia Carens, затем влетел в едущую навстречу Skoda Octavia. Octavia в свою очередь зацепила Hyundai Elantra, а "кореец" въехал в Opel Kadett. После чего Honda отбросило на другую сторону дороги, где внедорожник зацепил Peugeot и еще один Lanos.

После этого пьяный водитель вышел из машины и попытался скрыться. Однако далеко убежать ему не дали местные жители, которые схватили водителя и едва не устроили над ним самосуд. Спасли мужчину от разгневанной толпы вовремя прибывшие на место происшествия экипажи патрульной полиции и сразу же надели на него наручники.

Некоторое время спустя, правоохранители обыскали салон внедорожника. Там они обнаружили пакет с травой. Однако мужчина, насколько позволяло его состояние, отрицал, что он принадлежит ему. Местные жители сообщили, что горе-водитель проживает буквально в соседнем доме от места аварии. В прошлом он занимался сутенерством.

В результате ДТП травмы получил водитель Skoda, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Также на месте работали спасатели ГСЧС - из разбитых автомобилей на проезжую часть вытекали горюче-смазочные материалы, которые нужно было смыть, чтобы они не воспламенились. Детали происшествия и степень вины мужчины, устроившего столь массовую аварию, установит следствие.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пьяный водитель разгромил девять авто и пытался сбежать

Ранее в Киеве cтолкнулись шесть авто, два водителя сбежали. Участники ДТП долго не могли внятно объяснить правоохранителям, что именно произошло.

Напомним, в сентябре под Киевом столкнулись девять машин, один человек погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet