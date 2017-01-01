В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия и боеприпасов
В Киеве возле Шулявского моста спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли и изъяли 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Читай также: На Волыни задержали банду автоугонщиков
Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.
По предварительной информации, схрон боеприпасов обнаружили на расстоянии 30 метров от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей.
Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны, - сказано в сообщении.
На место события вызвали спасателей ГСЧС. Они изъяли 101 снаряд.
В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Читай также: Украинцы за месяц передали полиции 500 гранат
Для проведения спецоперации привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, под Днепром полицейский продавал боеприпасы через интернет. Торговля патронами велась на сайте объявлений в сети Интернет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram