В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия и боеприпасов

Спасатели нашли арсенал оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны.

В Киеве возле Шулявского моста спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нашли и изъяли 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

По предварительной информации, схрон боеприпасов обнаружили на расстоянии 30 метров от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей.

Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны, - сказано в сообщении.

Боеприпасы изъяли возле Шулявского моста kyivcity.gov.ua

На место события вызвали спасателей ГСЧС. Они изъяли 101 снаряд.

В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Для проведения спецоперации привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, под Днепром полицейский продавал боеприпасы через интернет. Торговля патронами велась на сайте объявлений в сети Интернет.

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