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ДТП с полицией в Киеве: пострадали четыре человека

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В столице произошла авария с участием полицейского Prius. Пострадавшие - женщина, ребенок, водитель Audi и полицейская.
В результате аварии пострадали четыре человека
В результате аварии пострадали четыре человека
Информатор

В Киеве ввечером в субботу, 9 ноября, произошла авария с участием автомобиля полиции и такси, в котором находились мать с дочерью: четырех человек госпитализировали. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около 21:20 на пересечении улиц Щусева и Берлинского. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси, женщина и ребенок.

По предварительной информации, такси марки Audi двигалось по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетело авто недавно созданного подразделения Нацполиции по борьбе с домашним насилием, которое ехало на вызов.

Далее показания участников расходятся. По словам водителя такси, копы ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые он увидел слишком поздно из-за забора.

По словам полицейских, они ехали также с включенными звуковыми сигналами.

Как передает dtp.kiev.ua, по словам очевидцев, полиция ехала без сирены. В результате столкновения травмы получили три правоохранителя, одному из них первую медицинскую помощь оказали на месте.

Отмечается, что удар был такой силы, что сотрудница полиции вылетела из авто, ее забрали с места ДТП на носилках.

Пассажирка такси получила травму головы, ребенок в шоковом состоянии. Их госпитализировали. Водитель такси от госпитализации отказался.

Детали устанавливаются.

Напомним, 30 октября в Кропивницком водитель грузовика DAF XF врезался в автомобиль патрульных. Тогда двое полицейских получили травмы.

Ранее в Николаеве патрульные на Opel Vectra врезались в столб на Богоявленском проспекте. Один из них погиб, второй был госпитализирован.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, пострадавшие, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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