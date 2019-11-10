В Киеве в квартиру залетели 120 летучих мышей

Летучие мыши основали колонию на балконе для зимовки. Волонтеры выпустили 119 животных, а одно взяли на лечение.

В Киеве более сотни летучих мышей устроились на зимовку на балконе facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Киеве с балкона жилого дома изъяли 120 летучих мышей вида рыжая вечерница. Об этом сообщает Киевская группа спасения животных в Facebook.

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"На улице Верховинной колония летучих мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяевам квартиры. С балкона изъято 120 летучих мышей, 119 из них отпущено в поисках лучшей зимовки, одна взята на лечение", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в парке Отрадном состоялся очередной этап спасения черепах из озера.

"Выловлено 2 черепахи", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове в квартиру залетели 60 летучих мышей. Женщина увидела двух летучих мышей на балконе, но не знала, как действовать. Вместо того, чтобы закрыть окно, она открыла его на полную.

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