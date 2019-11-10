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Столичный Северный мост частично перекроют

Комментариев: 1
11 ноября движение по мосту будет ограничено.
На Северном мосту будут ремонтировать покрытие
На Северном мосту будут ремонтировать покрытие
vesti.ua

В Киеве будет частично ограничено движение на Северном мосту 11 ноября из-за ремонта покрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, сообщается, что движение будет ограничено с 8:00 до 17:00.

"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице 6 детей забрались на Северный мост. С высоты 100 метров их сняли спасатели.

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Теги: Северный мост, Киев
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Комментариев (1)
ИИИИИИИИИИ    10.11.2019, 13:27
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
Завтра будет транспортная *опа.. идиоты. а на выходные никак немогли это сделать, когда потока машин нет?
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