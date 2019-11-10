В Боярке пьяная девушка разбила 6 машин – соцсети

Пьяная девушка на джипе Ford разбила шесть припаркованных автомобилей, сообщают соцсети. Инцидент произошел у райотдела полиции.

В Боярке Киевской области пьяная девушка на джипе Ford разбила шесть припаркованных автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Происшествие произошло на улице Крещатик 88 возле райотдела полиции.

Очевидцы утверждают, что девушка в состоянии опьянения. Детали происшествия постоянно обновляются. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси, в котором находились мать с дочерью: четырех человек госпитализировали.

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