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В Боярке пьяная девушка разбила 6 машин – соцсети

Комментариев: 1
Пьяная девушка на джипе Ford разбила шесть припаркованных автомобилей, сообщают соцсети. Инцидент произошел у райотдела полиции.
Масштабное ДТП под Киевом
Масштабное ДТП под Киевом
dtp.kiev.ua

В Боярке Киевской области пьяная девушка на джипе Ford разбила шесть припаркованных автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Происшествие произошло на улице Крещатик 88 возле райотдела полиции.

Очевидцы утверждают, что девушка в состоянии опьянения. Детали происшествия постоянно обновляются. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси, в котором находились мать с дочерью: четырех человек госпитализировали. 

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Теги: Киев, ДТП, Киевская область, фото, авария, соцсети, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    10.11.2019, 15:07
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Бухая тупая песда
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