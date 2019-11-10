Под Киевом микроавтобус влетел в отбойник и перевернулся

Водитель получил травмы.

В воскресенье, 10 ноября, на Одесской трассе в ДТП попал микроавтобус. Не доехав до Киева, водитель Ford потерял управление, врезался в металлический отбойник и перевернулся на левый бок.

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Травмы получил водитель Ford. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации от патрульных, микроавтобус не задействуется в регулярных перевозках. Авария случилась около 11:15. В салоне автомобиля не было пассажиров. Возле поворота на село Вита-Почтовая Ford занесло в отбойник и после удара автомобиль перевернулся на бок.

Возле разбитой маршрутки лежали салфетки со следами крови, также кровь мужчины осталась на лобовом. Но, по словам полицейских, водитель получил не серьезные травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом четверо парней избили водителя и уехали на его авто.

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