В Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину

В результате удара автомобиля молодая женщина погибла на месте. Еще один пешеход пострадал и был госпитализирован.

На месте ДТП в Киеве facebook.com/vartovi.espreso

В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщают Вартові.Еспресо в Facebook.

Отмечается, что автомобиль Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов - мужчину и женщину.

В результате удара молодая женщина погибла на месте происшествия, мужчину госпитализировали.

По словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент уходя правее, автомобиль ударил в заднюю часть такси Renault. От удара Lexus вылетел на тротуар, где шли люди, а затем, пробив ограждение, въехал на стоянку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливают.

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