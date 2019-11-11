Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину

Комментариев: 1
В результате удара автомобиля молодая женщина погибла на месте. Еще один пешеход пострадал и был госпитализирован.
На месте ДТП в Киеве
На месте ДТП в Киеве
facebook.com/vartovi.espreso
 
В Дарницком районе Киева произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщают Вартові.Еспресо в Facebook.
 
Отмечается, что автомобиль Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов - мужчину и женщину.
 
В результате удара молодая женщина погибла на месте происшествия, мужчину госпитализировали.
 
По словам очевидцев, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент уходя правее, автомобиль ударил в заднюю часть такси Renault. От удара Lexus вылетел на тротуар, где шли люди, а затем, пробив ограждение, въехал на стоянку.
 
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливают.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей и взрослый.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ДТП, смерть, фото, авария, женщина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    11.11.2019, 05:59
Оценка:  0
Антибес
Введите ограничение скорости в городах 50 км/ч.А штрафы за превышение скорости увеличьте в 100 раз.За вождение в нетрезвом виде конфисковывайте транспортное средство(кроме угона).И будет порядок.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь