Утонувшие авто и буйные реки: Киев затопили осенние ливни
Движение по улицам Киева практически полностью парализовано. Столицу настиг внезапный ливень, который затопил улицы.
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Сообщается, что ливень существенно затруднил движение транспорта на Оболонском проспекте. Под воду в прямом смысле ушли десятки автомобилей. Системы слива воды не справляются с работой.
В соцсетях сообщили, что спрятаться от ливня не удалось даже в общественном транспорте. В частности, крыша трамвая №22 банально протекает.
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В сети появились десятки эксклюзивных видеороликов о ситуации в столице.
Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.
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