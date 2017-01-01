Утонувшие авто и буйные реки: Киев затопили осенние ливни

В столице произошел внезапный коллапс.

Движение по улицам Киева практически полностью парализовано. Столицу настиг внезапный ливень, который затопил улицы.

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Сообщается, что ливень существенно затруднил движение транспорта на Оболонском проспекте. Под воду в прямом смысле ушли десятки автомобилей. Системы слива воды не справляются с работой.

В соцсетях сообщили, что спрятаться от ливня не удалось даже в общественном транспорте. В частности, крыша трамвая №22 банально протекает.

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В сети появились десятки эксклюзивных видеороликов о ситуации в столице.

Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.

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