В Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом

Общественно опасного гражданина передали в руки полиции прежде, чем он успел что-либо натворить.

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В Дарницком районе Киева сознательные граждане не дали пьяному мужчине сесть за руль и отняли у него оружие, которым он пытался им угрожать. Об этом информирует Фейсбук-страница ВартовіЕспресо.

Как сообщается, возле одного из столичных торгово-развлекательных центров выпивший мужчина пытался сесть за руль своего Peugeot и уехать. Молодые люди, которые это заметили, подошли к пьяному автомобилисту и указали ему, что управлять автомобилем в состоянии опьянения опасно и противозаконно. В ответ водитель достал пистолет и начал угрожать им. Но прежде, чем пьяный успел сделать выстрел, молодые люди отняли у него оружие и вызвали полицию.

Напомним, в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину. В результате удара автомобиля молодая женщина погибла на месте.

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