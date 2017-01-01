Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом

Комментариев: 0
Общественно опасного гражданина передали в руки полиции прежде, чем он успел что-либо натворить.
В Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом
© facebook.com/vartovi.espreso/
Фото 1/3
В Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Боярке пьяная девушка разбила 6 машин – соцсети

В Дарницком районе Киева сознательные граждане не дали пьяному мужчине сесть за руль и отняли у него оружие, которым он пытался им угрожать. Об этом информирует Фейсбук-страница ВартовіЕспресо.

Как сообщается, возле одного из столичных торгово-развлекательных центров выпивший мужчина пытался сесть за руль своего Peugeot и уехать. Молодые люди, которые это заметили, подошли к пьяному автомобилисту и указали ему, что управлять автомобилем в состоянии опьянения опасно и противозаконно. В ответ водитель достал пистолет и начал угрожать им. Но прежде, чем пьяный успел сделать выстрел, молодые люди отняли у него оружие и вызвали полицию.

Напомним, в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину. В результате удара автомобиля молодая женщина погибла на месте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Киев, пьяный, оружие, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь