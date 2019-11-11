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Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями

Комментариев: 9
Приостановка ликвидации УПЦ КП отменена.
Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями
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  • Сторонники Филарета атаковали суд
  • Сторонники Филарета атаковали суд
  • Сторонники Филарета атаковали суд
  • Сторонники Филарета атаковали суд
Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями
Сторонники Филарета атаковали суд
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Сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве.

Об этом сообщает  LB.ua.

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“С криками “Мы требуем правосудия“ они разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви“, - сообщается с места событий.

Участники судебного заседания забарикадировались изнутри стульями.

Как сообщалось 11 ноября, сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве.

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Напомним, 4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП, удовлетворив заявление адвокатов церкви. Тогда суд запретил главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ (Православной церкви Украины) Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

На понедельник, 11 ноября, было назначено апелляционное разбирательство по этому делу. На нем было принято решение отменить решение ОАСК, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви.

Суд объявлял решение под громкие крики сторонников Филарета.

На сегодня запланировано еще одно судебное заседание по второму похожему решению ОАСК.

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Теги: ПЦУ, УПЦ КП, церковь, суд, Филарет
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Комментариев (9)
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Alexsy    11.11.2019, 12:46
Оценка:  0
Alexsy
Уже пишут Филарет(ДЕНИСЕНКО) - кто мог подумать еще год назад....
И про КГБ с раскольничеством скоро вспомнят......
Надурили деда, как и народ в 2013-2014 на майдане.
Антибес    11.11.2019, 12:44
Оценка:  -1
Антибес
Бот восставший из бани,снова мимо!Я всегда был против антиконституцилнного свержения власти.А ты то одно кукарекаешь,то другое.Переобулся что-ли?А шлем перестегнул?))))))))))))
Антибес    11.11.2019, 12:33
Оценка:  0
Антибес
Вы посмотрите на этих недовольных!Сказали же вам,будет ПЦУ-Псевдо Церковь Украины.Вот и радуйтесь.Педя Поросёнок зря что ли Томаса Андерса покупал?В эту псевдоцерковь и в шортах можно входить и в миниюбках.Скоро будут там регистрировать однополые браки,а в каждом храме этой псевдоцеркови установят к
Антибес    11.11.2019, 12:35
Оценка:  -1
Антибес
абинки,где жрицы любви за отдельную плату будут"отпускать грехи"всем желающим!)))))))))))
DmitriyMakarov    11.11.2019, 12:30
Оценка:  +1
DmitriyMakarov
Бесславный конец проклятых раскольников. То же самое ждет и мертворожденную ПЦУ.
ВосставшийИзБана    11.11.2019, 12:23
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Не по христиански это. Любая власть - от Бога. Идти против власти - идти против Бога. Бог терпел и вам велел. Терпите и молитесь по своим закуткам.
Антибес    11.11.2019, 12:36
Оценка:  -2
Антибес
Бот восставший из бани,а что ты прокукарекаешь по поводу Майдана?)))))))))))
ВосставшийИзБана    11.11.2019, 12:41
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну, это ж ты у нас майданутый - ты и кукарекай.
s_e    11.11.2019, 12:43
Оценка:  -1
s_e
Как там на расеи? Инет еще живой? )
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