Приостановка ликвидации УПЦ КП отменена.

Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями

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Ликвидация УПЦ КП: Верующие ворвались в киевский суд, от них забрарикадировались стульями

Сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве.

Об этом сообщает LB.ua.

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“С криками “Мы требуем правосудия“ они разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви“, - сообщается с места событий.

Участники судебного заседания забарикадировались изнутри стульями.

Как сообщалось 11 ноября, сторонники УПЦ КП устроили акцию протеста в Киеве.

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Напомним, 4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП, удовлетворив заявление адвокатов церкви. Тогда суд запретил главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому ПЦУ (Православной церкви Украины) Иоанну запретили совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

На понедельник, 11 ноября, было назначено апелляционное разбирательство по этому делу. На нем было принято решение отменить решение ОАСК, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви.

Суд объявлял решение под громкие крики сторонников Филарета.

На сегодня запланировано еще одно судебное заседание по второму похожему решению ОАСК.

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