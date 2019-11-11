В Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто

Мужчина пытался убежать, но не смог.

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Сегодня в Киеве неподалеку от станции метро "Сырец" копы остановили пьяного мужчину за рулем авто марки Honda. Примечательно, что автомобиль был с дипломатическими номерами.

Мужчина был пьян Киев Оперативный

Об этом сообщили в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Кто знает, какие отношения таким образом устанавливал этот дипломат и с кем, но удалось не очень. Остановленный правоохранителями вблизи станции метро "Сырец". Бухущий в хлам, - пишет автор публикации.

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Также автор сообщил, что дипломат пытался убежать, но не смог удержаться на ногах и упал. Кроме того, были опубликованы красноречивые фотографии дипломата в автомобиле, которые показывают неадекватное состояние горе-водителя.

На месте работает полиция Киев Оперативный

Напомним, в Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом. Общественно опасного гражданина передали в руки полиции прежде, чем он успел что-либо натворить.

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