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В Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто

Комментариев: 5
Мужчина пытался убежать, но не смог.
Дипломат пытался убежать
Дипломат пытался убежать
Киев Оперативный

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Сегодня в Киеве неподалеку от станции метро "Сырец" копы остановили пьяного мужчину за рулем авто марки Honda. Примечательно, что автомобиль был с дипломатическими номерами.

Мужчина был пьян
Мужчина был пьян
Киев Оперативный

Об этом сообщили в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Кто знает, какие отношения таким образом устанавливал этот дипломат и с кем, но удалось не очень. Остановленный правоохранителями вблизи станции метро "Сырец". Бухущий в хлам, - пишет автор публикации.

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Также автор сообщил, что дипломат пытался убежать, но не смог удержаться на ногах и упал. Кроме того, были опубликованы красноречивые фотографии дипломата в автомобиле, которые показывают неадекватное состояние горе-водителя.

На месте работает полиция
На месте работает полиция
Киев Оперативный

Напомним, в Киеве прохожие задержали пьяного водителя с пистолетом. Общественно опасного гражданина передали в руки полиции прежде, чем он успел что-либо натворить.

 

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Теги: дипломат, Киев, пьяный водитель, инцидент
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Комментариев (5)
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ВыВсеВрети    11.11.2019, 14:32
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
машину обрыгал как то скрепно!...гы-гы-гы
zadneprohodchik    11.11.2019, 13:58
Оценка:  +2
zadneprohodchik
кацап ущербное говно
Кайдаш    11.11.2019, 13:37
Оценка:  +4
Кайдаш
Боюсь предположить, какой страны этот дипломат...
zadneprohodchik    11.11.2019, 13:58
Оценка:  +2
zadneprohodchik
всмысле мордор кацапский, какой же еще
Кайдаш    11.11.2019, 14:26
Оценка:  +2
Кайдаш
Рожа у него 100% рязанская
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