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Пользователей Сети удивил "царь-балкон" на столичной Борщаговке

Комментариев: 2
"Это уже - местная достопримечательность" – написали в группе Клуб Коренного Киевлянина.

В Сети были опубликованы фото необычного оформления угловой квартиры на столичной Борщаговке по улице Жолудева. Соответствующее фото размещено в группе Клуб Коренного Киевлянина в Facebook.

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“А балкончик все-таки украшает местность. Это всё-таки барокко, а в данном случае “борщаговское барокко“. Лепнина красиво сочетается с окнами, атлант подпирает угол, зелёный цвет гармонично заполняет пространство“ – говорится в сообщении.

Разнобразия очень не хватает “спальнику“. И это уже - местная достопримечательность. Красиво жить можно и на “борщаге“, было б желание - отметили в паблике

Стоит отметить, что не всем пользователям Сети понравилось оформление квартиры. Некоторые из них раскритиковали необычный дизайн.

Реакция пользователей соцсети
Реакция пользователей соцсети
Скриншот

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Теги: Киев, Борщаговка, царь балкон
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    11.11.2019, 16:02
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Красиво жить не запретишь.
темп    11.11.2019, 15:39
Оценка:  +1
темп
Жолудева,6Б
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