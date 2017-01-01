Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сети появилось видео страшного ДТП с Lexus на Осокорках

Комментариев: 0
Автомобиль на огромной скорости сбил пару – мужчину и девушку.
Девушка скончалась на месте
Девушка скончалась на месте
facebook.com/vartovi.espreso

В Сети было опубликовано видео, как Lexus на огромной скорости сбивает пешеходов. Напомним, авария случилась ночью с 10 на 11 ноября на столичных Осокорках. Видео размещено в паблике Киев Оперативный.

Читай также: Смертельное ДТП с Lexus на Осокорках: Появились подробности

“Стало известно, что за рулем Lexus (AA3901BC) находился 21-летний юноша Грабницкий Михаил, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины“ – говорится в сообщении.

К сожалению, 20-летняя девушка умерла сразу, а 23-летнего парня госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДТП, Осокорки, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь