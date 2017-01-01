В Сети появилось видео страшного ДТП с Lexus на Осокорках

Автомобиль на огромной скорости сбил пару – мужчину и девушку.

В Сети было опубликовано видео, как Lexus на огромной скорости сбивает пешеходов. Напомним, авария случилась ночью с 10 на 11 ноября на столичных Осокорках. Видео размещено в паблике Киев Оперативный.

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“Стало известно, что за рулем Lexus (AA3901BC) находился 21-летний юноша Грабницкий Михаил, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины“ – говорится в сообщении.

К сожалению, 20-летняя девушка умерла сразу, а 23-летнего парня госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину.

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