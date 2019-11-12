Камеры засняли, как двое киевлян издевались над пьяным мужчиной
В Киеве на улице Ивана Миколайчука, 4, на остановке общественного транспорта группа мужчин поиздевалась над заснувшим в алкогольном опьянении человеком.
Об этом сообщает сообщество “Киев Оперативный“.
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Всего злоумышленников было двое. По данным столичного паблика, сперва спящего мужчину задули газовым баллоном, после чего его ограбили.
На опубликованных кадрах в сети видно, что нападавшие завалили жертву на землю. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, при этом никакого сопротивления своим обидчикам он не оказывал.
Как сообщалось 11 ноября, в Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто.
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