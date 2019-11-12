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Камеры засняли, как двое киевлян издевались над пьяным мужчиной

Комментариев: 4
Спящего мужчину задули газовым баллоном.
Пьяного ограбили
Пьяного ограбили
скриншот видео

В Киеве на улице Ивана Миколайчука, 4, на остановке общественного транспорта группа мужчин поиздевалась над заснувшим в алкогольном опьянении человеком.

Об этом сообщает сообщество “Киев Оперативный“.

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Всего злоумышленников было двое. По данным столичного паблика, сперва спящего мужчину задули газовым баллоном, после чего его ограбили. 

На опубликованных кадрах в сети видно, что нападавшие завалили жертву на землю. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, при этом никакого сопротивления своим обидчикам он не оказывал.

Как сообщалось 11 ноября, в Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто.

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Теги: ограбление, пьяный, издевательства, Киев
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Комментариев (4)
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П    12.11.2019, 10:19
Оценка:  +1
П
Кому он мешал?
Woodbrother    12.11.2019, 10:08
Оценка:  0
Woodbrother
Два мудака пристали к пацану. Выродки !
Николай510    12.11.2019, 09:28
Оценка:  +10
Николай510
найти тварей и кастрировать
bimba08    12.11.2019, 09:56
Оценка:  -1
bimba08
Ну а бухать меньше надо.
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