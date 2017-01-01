В Киеве школьница выбросилась из окна 13 этажа

Девушке было всего 14 лет.

В Голосеевском районе Киева на улице Михаила Ломоносова произошла трагедия, в результате которого погибла 14-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Трагедия случилась вчера, 11 ноября. По предварительной информации, 14-летняя девушка выбросилась из окна 13 этажа. По всей видимости, это было самоубийство, а не несчастный случай.

Ее тело возле подъезда заметили жильцы дома. К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Школьница погибла на месте.

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На месте работала следственно-оперативная группа. На данный момент полиция уже допросила родных девочки. Сейчас разговаривают с одноклассниками погибшей девочки и друзьями, с которыми она общалась в последнее время.

Напомним, в Москве 36-летняя женщина выбросилась из окна с двумя детьми. В сети показали видео с места трагедии.

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