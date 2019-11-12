Кого больше не пустят в метро: Киевсовет утвердил новые правила

Столичные власти решили актуализировать правила пользования подземкой.

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Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать вход в метро. За новые правила проголосовали 62 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что предыдущие правила Киевсовет утвердил почти четверть века назад – в 1995 году.

По новым правилам в метро запрещается попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запретили проводить массовые мероприятия на станциях метро, входить в метро с животными и велосипедами.

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В то же время пассажирам с нарушениями зрения разрешили ездить с собакой-поводырем, которая должна иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Согласно правилам, пассажиры метро должны иметь опрятный внешний вид, быть в одежде, не имеет специфического или неприятного запаха. Вход в метро будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье.

В предыдущих правилах, которые действуют сегодня, речь шла лишь о запрете на пребывание в метрополитене без обуви.

Напомним, в киевском метро заметили зацепера с сигаретой. Пассажиры стали снимать зацепера на телефоны. В ответ он надел капюшон.

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