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Кого больше не пустят в метро: Киевсовет утвердил новые правила

Комментариев: 1
Столичные власти решили актуализировать правила пользования подземкой.
Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном
Киевсовет утвердил новые правила пользования метрополитеном
wikipedia.org

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Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать вход в метро. За новые правила проголосовали 62 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что предыдущие правила Киевсовет утвердил почти четверть века назад – в 1995 году.

По новым правилам в метро запрещается попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запретили проводить массовые мероприятия на станциях метро, входить в метро с животными и велосипедами.

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В то же время пассажирам с нарушениями зрения разрешили ездить с собакой-поводырем, которая должна иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Согласно правилам, пассажиры метро должны иметь опрятный внешний вид, быть в одежде, не имеет специфического или неприятного запаха. Вход в метро будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье.

В предыдущих правилах, которые действуют сегодня, речь шла лишь о запрете на пребывание в метрополитене без обуви.

Напомним, в киевском метро заметили зацепера с сигаретой. Пассажиры стали снимать зацепера на телефоны. В ответ он надел капюшон.

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Теги: метро, правила, Киевсовет
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Комментариев (1)
ThaiFever    12.11.2019, 15:08
Оценка:  -3
ThaiFever
Вообще не реально, в стране где каждый второй вшивый бухой , нищий АТОшник, агитаторы -активисты , а вторая половина ходит в сэконд хенде , нормальных людей раз , два и обчелся.
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