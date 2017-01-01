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На Майдане возобновили строительство скандального "курятника"

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Незаконная пристройка продолжается.
Пристройку снова возобновили
Пристройку снова возобновили
facebook.com/kseniyapavlovnaa

На Майдане Независимости в Киеве возобновили строительство скандальной надстройки, так называемого “курятника”, на крыше дома на улице Софийской, 1, которая возмутила киевлян.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ксения Павловна.

К слову, о снесении незаконной надстройки сообщал также мэр Киева Виталий Кличко. Он пообещал, что строительство ликвидируют и возобновлять не позволят.

К сожалению, но строительство по Софиевской, 1 вновь восстановлено ... Без страховки у остановки, над головами людей, преимущественно ночью. Уже 3-й день этой дерзости и человеческой жадности, - написала Ксения Павловна.

Напомним, на Майдане остановлено незаконное строительство. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство.

 

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Теги: Киев, надстройка, строительство
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