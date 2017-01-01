В Киеве возобновились попытки застроить парк Малышко

В парке начали устанавливать столбы, чтобы оградить зону застройки на месте зеленой зоны. Против застройки вышли около 50 местных жителей, но полиция защищает застройщика и утверждает, что все якобы законно, а документы проверены.

Парк Малышко в Днепровском районе Киева снова пытаются застроить. Об этом сообщает журналист Корреспондент.net с места событий во вторник, 12 ноября.

В парке уже много лет происходит борьба с незаконной застройкой: в 2010 году часть парка незаконно вырубили без соответствующих разрешений, но затем КГГА пообещала восстановить зеленую зону.

Теперь же активисты сообщают, что попытки незаконной застройки возобновились.

"Сегодня в течение дня неизвестные люди начали ставить столбы. Жители нашего района собрались, чтобы понять, что происходит. Мы наткнулись на сотрудников полиции, которые утверждают, что якобы здесь все законно. Когда начали спрашивать, какие документы они проверяли, они даже не понимают, чья это собственность, кому принадлежит этот забор и что здесь должно быть. Но документы они якобы проверяли", - пассказала Корреспондент.net местная активистка.

Местные жители в ответ начали сносить забор: люди протестуют и говорят, что "здесь не будет никакой застройки. Здесь будет зеленая зона нашего города, нашего района".

"Полиция встала против нас, местных жителей, и защищает, я так понимаю, интересы застройщика, - продолжила активистка и заявила, что если застройщик и власти не учтут требования людей, но будет масштабный протест. - Если сегодня они начали ставить эти заборы, и сюда пришли около 50 людей, то пусть застройщик понимает, что в этой зеленой зоне завтра будет 150 людей. А если они продолжать стройку этого забора и здесь возводить какие-то здания, здесь будет в десятки раз больше людей".

По его словам, ни застройщик, ни полиция не показали никаких документов, ограничившись только словами.

"Нужно защищать себя от коррумпированной власти, от разных застройщиков, которые работают совместно с коррумпированной властью, защищать пространство вокруг себя", - подытожила местная жительница.

Люди застройщика отказались от комментариев корреспонденту и заявили, что "его тоже упакуют вместе с активистами", добавив, "что там нельзя находиться". Застройщики парка дали своим людям документы, которые якобы разрешают им "ухаживать за землей", но теперь они поставили столбы и хотели начинать строительство.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве возобновились попытки застроить парк Малышко

Напомним, в январе 2010 года ООО Проектная компания Ярус вырубила часть парка напротив магазина Детский мир. Это было сделано без разрешения КП Киевзеленстрой, которое занимается зелеными насаждениями города. Застройщик уничтожил 150 деревьев разных пород, среди которых были деревья старше 70-ти лет.

В апреле 2011 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело против одного из должностных лиц КГГА, который предоставил незаконное разрешение на вырубку лесных насаждений возле станции метро Дарница. Затем в августе КГГА пообещала восстановить парк возле метро Дарница.

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