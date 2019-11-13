На Дарнице толпа подростков подралась с охранником магазина

Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти же самые подростки и снова избили охранника.

Охранник сделал парням замечание, а те в ответ накинулись на него с кулаками скриншот видео

В Киеве в одном из супермаркетов возле станции метро “Дарница“ вечером 12 ноября подростки избили охранника.

Об этом сообщается на странице “Киев Оперативный“.

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Несколько подростков зашли в помещение магазина и, вероятно, своим поведением вызвали подозрение у охраны, что они собираются украсть продукты. Охранник сделал им замечание, а те в ответ накинулись на него с кулаками.

“Охранник вызвал полицию, но через некоторое время вместо правоохранителей снова зашли эти самые подростки и снова избили охранника“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 19 октября, под Одессой подростки избили мужчину за замечание, пострадавший скончался в больнице.

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