В Киеве задержали преступную группу, пытавшую людей

Схема реализовывалась отдельными сотрудниками Государственной миграционной службы.

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В Киеве правоохранителями задержана преступная группа, которой инкриминируют похищение людей, пытки пленников и нанесение телесных повреждений полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.

“В начале 2018 года оперативники Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили преступную схему, которая реализовывалась отдельными сотрудниками Государственной миграционной службы. Во время отработки их завязок было установлено несколько гражданских лиц, причастных к совершению ряда тяжких преступлений“, - говорится в сообщении.

Участники группы - киевляне, нигде не работают, ведут аморальный образ жизни - регулярно употребляют наркотики и алкоголь.

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“Один из фигурантов был уличен патрульной полицией Киева в состоянии опьянения за рулем Bentley. Не справившись с управлением, 32-летний водитель врезался в дерево. По требованию полицейских предоставить документы начал вести себя агрессивно, попытался скрыться, а при задержании начал сопротивляться и нанес телесные повреждения инспектору полиции“, - отмечается в сообщении.

Также, его сообщники, два родных брата - 35 и 36 лет - вместе с 40-летним знакомым, применяя угрозы, посадили в свои два автомобиля Mercedes жительницу Киева, ее дочь и мужа и вывезли в частный дом в Киевской области.

“Женщина работала у одного из похитителей домашней уборщицей. Впоследствии владелец квартиры обвинил ее в краже 20 тысяч долларов. Пленницу связали и начали бить, требуя признаться в краже и вернуть деньги... Когда бить жертву надоело - нелюди начали ее пытать, прокалывая нос иглой“, - говорится в сообщении.

На следующий день похитители увезли семью в Киев и пригрозили расправой, в случае их обращения в правоохранительные органы.

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Так, 12 ноября 2019 года правоохранители, под процессуальным руководством ГПУ, вручили подозрения уличенным фигурантам: одному по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), другим - по ч.2 ст. 127 (Пытки) и ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. К следственным действиям была привлечена кинологическая служба полиции Киева, по одному из адресов обнаружен пакетик с веществом, предварительно - марихуана.

Кроме того, в суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось 24 октября, под Запорожьем задержали черных риелторов, пытавших людей.

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