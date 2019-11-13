По пешеходному мосту в Киеве катался автомобиль

Инцидент произошел на рассвете.

Читай также: Начал разрушаться недавно отремонтированный мост в Киеве - фото

В Киеве на пешеходный Парковый мост, который ведет на Труханов остров рано утром заехал автомобиль Shkoda.

Об этом сообщается 13 ноября в паблике Киев Оперативный в Facebook.

“Решил показать своему бойфренду рассвет“, - говорится в сообщении.

Читай также: У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

В соцсети обсуждают инцидент facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на “мост Кличко“, выписали штраф.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram