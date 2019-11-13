По пешеходному мосту в Киеве катался автомобиль
Инцидент произошел на рассвете.
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В Киеве на пешеходный Парковый мост, который ведет на Труханов остров рано утром заехал автомобиль Shkoda.
Об этом сообщается 13 ноября в паблике Киев Оперативный в Facebook.
“Решил показать своему бойфренду рассвет“, - говорится в сообщении.
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При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.
Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на “мост Кличко“, выписали штраф.
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