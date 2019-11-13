Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

По пешеходному мосту в Киеве катался автомобиль

Комментариев: 4
Инцидент произошел на рассвете.
На фото отчетливо виден номер авто
На фото отчетливо виден номер авто
facebook.com/KyivOperativ

Читай также: Начал разрушаться недавно отремонтированный мост в Киеве - фото

В Киеве на пешеходный Парковый мост, который ведет на Труханов остров рано утром заехал автомобиль Shkoda.

Об этом сообщается 13 ноября в паблике Киев Оперативный в Facebook.

“Решил показать своему бойфренду рассвет“, - говорится в сообщении.

Читай также: У моста на Труханов остров отвалилась часть бетонной конструкции

При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

В соцсети обсуждают инцидент
В соцсети обсуждают инцидент
facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось 2 июля, водителю автомобиля, который заехал на “мост Кличко“, выписали штраф.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: мост, авто, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
П    13.11.2019, 12:26
Оценка:  -1
П
Не у всех живущих на Трухановом есть вертолет.
WTF2_eбy_в_рот    13.11.2019, 12:20
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
Решил показать своему бойфренду рассвет

дырявые гейропейцы, хyле......
Антибес    13.11.2019, 12:08
Оценка:  +2
Антибес
Shkoda?Нет такой автомобильной марки,клоуны!Есть только Skoda.)))))
Sancho-s    13.11.2019, 12:06
Оценка:  0
Sancho-s
И я там катался лет 18 назад..., там можно было ездить
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь