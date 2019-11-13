На Печерске застройщик уничтожил усадьбу XIX века

Памятник архитектуры снесли ради строительства высотки.

Снесенный дом до сих пор находится в Госреестре недвижимых памятников Украины Валентин Ковальський\vechirniy.kyiv.ua

В центре Киева незаконно снесли памятник архитектуры и градостроительства местного значения – усадьбу на улице Лабораторной, 9-Б. В связи с инцидентом Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в полицию и Министерство культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В КГГА напомнили, что в октябре Верховный Суд открыл кассационное производство по делу о снятии статуса памятника архитектуры и градостроительства местного значения с усадьбы. Департамент охраны культурного наследия выступает третьим лицом по делу на стороне ответчика – Минкультуры.

В КГГА назвали инцидент преступлением против культурного наследия Елисей Ходоловский/bzh.life/

До сих пор заседание не было назначено, однако застройщик, несмотря на это и на действующие предписания, снес памятник архитектуры. Кроме того, памятник до сих пор находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины.

В КГГА назвали инцидент “не просто дерзким пренебрежением законодательством, а преступлением против культурного наследия, против нашей истории“.

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Напомним, застройщик – компания SkyProjekt обращалась в Минкульт с иском о снятии статуса памятника с усадьбы. ООО “Скайпроджект“ через Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный административный суд Киева отменил приказ Минкультуры от 15.09.2010 706/16-10, которым дом был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Однако Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Сейчас судебный процесс продолжается.

В КГГА уточнили, что застройщик хотел снести памятник для застройки участка. Конечным бенефициаром ООО “Скайпроджект“ является Александр Глимбовский, тесть экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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