В Киеве проведут инвентаризацию хрущевок

Позднее самые аварийные из них реконструируют.

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В Киеве будет проведена инвентаризация устаревшего жилого фонда, чтобы потом на основе этой информации можно было составить план его реконструкции и реновации. Соответствующее решение было принято во вторник, 12 ноября, на пленарном заседании Киевского городского совета, сообщает его пресс-служба.

По состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3000 домов, относящихся к так называемому “устаревшему жилому фонду“.

Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодными для проживания или аварийными являются 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые хрущевки, срок эксплуатации которых однозначно истек, - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

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Предполагается, что Киевского городская госадминистрация в течение двух месяцев должна провести соответствующую инвентаризацию. Это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Напомним, в Киеве возобновились попытки застроить парк Малышко. В парке начали устанавливать столбы, чтобы оградить зону застройки на месте зеленой зоны.

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