В Киеве ночь была самой теплой за 139 лет
Природа установила пятый температурный рекорд за месяц.
В то время, как синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Украине до 22 ноября, в Киеве 13 ноября синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.
Читай также: Карпаты начало засыпать снегом
Температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 градусов по Цельсию, соответственно, предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.
Как сообщалось 7 ноября, в Киеве зафиксировано два температурных рекорда.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram