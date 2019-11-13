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В Киеве ночь была самой теплой за 139 лет

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Природа установила пятый температурный рекорд за месяц.
В столице удивительно теплый ноябрь
В столице удивительно теплый ноябрь
Оксана Рыжкова

В то время, как синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Украине до 22 ноября, в Киеве 13 ноября синоптики зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

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Температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже 9,2 градусов по Цельсию, соответственно, предыдущее рекордное значение 1963 года было превышено на 0,9 градусов.

Как сообщалось 7 ноября, в Киеве зафиксировано два температурных рекорда.

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Теги: погода, потепление, климат, рекорд, Киев
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